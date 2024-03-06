حب الوطن والأم في أمسية شعرية بثقافي حمص

حمص-سانا

عبقت معاني حب الوطن والأم والربيع في قصائد الشعراء خلال أمسية شعرية جمعتهم على منبر المركز الثقافي بحمص.

واستهل الأمسية التي حملت عنوان “أعياد آذار المجيدة” الشاعر محمد سامر الشيخ طه بقصائد وجدانية ووطنية الأولى بعنوان “هل للشعر عنوان” عن معنى الشعر وكيف يؤثر ويتأثر بالواقع والثانية “جراح الوطن” وفيها أمنيات للوطن بأن يظل شامخاً قوياً بعزيمة أبنائه المخلصين والأخيرة بعنوان “من مثل أمي” وفيها معاني العرفان لأفضال الأم التي لاتقدر بثمن.

ومن وحي المناسبة جاءت مشاركة الشاعر غسان دلول بثلاث قصائد وجدانية وغزلية تحت عناوين “مواسم آذار” و “نفحة عطر” و”طالع ع بالي” وكلها توشحت بمعاني التفاؤل بالربيع ومايحمله من خير وبشائر وأعياد للمرأة والطبيعة والوطن تبعث في النفس السكينة والجمال.

وبنفحة أنثوية جياشة بمشاعر رقيقة كانت مشاركة الشاعرة هناء يزبك بقصائد وجدانية فاض فيها حب الأم الاولى بعنوان “همس أمي” والثانية “وريثة العطر” وفي قصيدتها “غربة” نجوى إلى كل مغترب كي يعود إلى وطنه.

واختتم الأمسية العقيد ابراهيم الهاشم بقصائده وطنية وغزلية جاءت بعناوين “الشرق” و “هتفت إلي” وقصيدة عن حب الوطن.

حنان سويد

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