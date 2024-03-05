أصوات طلاب صف الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقا تبشر بمستقبل واعد

دمشق-سانا

يكمن سر تفرد وتميز طلاب صف الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقا في تراكم الخبرات العملية والأكاديمية، إضافة إلى القدرات الصوتية التي ظهرت في تقديم الموروث الغنائي العربي والسوري الذي حفر في ذاكرة الجمهور الحية.

وتبشر الأصوات المشاركة في الأمسية الغنائية التي أحياها طلاب صف الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقا على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بمستقبل واعد يضج بالجمال والثبات في المحافظة على بريق الفن الملتزم ووهجه محلياً وعالمياً.

وبإشراف أستاذة صف الغناء الشرقي المطربة ليندا بيطار قدم الطلاب باقة مميزة لعمالقة الغناء العربي بدءا من صوت كوكب الشرق أم كلثوم ونجاة الصغيرة، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وليلى مراد، وميادة الحناوي، ورفيق شكري، وإياس خضر وصولاً إلى أسطورة الغناء الأصيل صباح فخري.

اثنا عشر طالباً وعلى اختلاف سنواتهم الدراسية وتفاوت خبراتهم في التعامل مع المسرح والجمهور كانوا أعمدة الأمسية التي لاقت استحسان الجمهور وتفاعله.

ومن المقرر أن تقام غداً أمسية لطلاب صف البيانو في المعهد العالي للموسيقا على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

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