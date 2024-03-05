الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في القطاع الصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري علاقات التعاون الثنائي بين سورية وإيران في القطاع الصناعي بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

وشدد الوزير جوخدار خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم على أهمية العمل المشترك لوضع الرؤى موضع التنفيذ، وخاصة في مجال إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية /الجرارات/ والشركة العامة لصناعة الإطارات وتأمين مستلزمات الإنتاج للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق وشركة حلب لصناعة الكابلات وإنشاء خط لإنتاج الحليب المجفف الخاص بالأطفال، وكذلك أهمية تدريب ورفع قدرات الكفاءات العلمية التخصصية للمهندسين والفنيين العاملين في القطاع الصناعي في سورية.

من جانبه أشار السفير أكبري إلى أهمية العمل وفق الأولويات التي تخدم مصالح البلدين ضمن برنامج تنفيذي يتم من خلاله تذليل الصعوبات وتجاوز العقوبات الاقتصادية الجائرة عليهما، لافتاً إلى رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والتعاون في القطاع الصناعي بسورية.

لؤي حسامو

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