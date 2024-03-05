أضرار مادية كبيرة إثر نشوب حريق ضمن أحد المحال التجارية في دمشق

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم عن نشوب حريق ضمن أحد المحال التجارية في دمشق ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وذكرت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام أن قسم شرطة عرنوس أخبر بنشوب حريق ضمن أحد المحال التجارية في محلة شارع العابد ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات من القسم المذكور والأدلة الجنائية وزمرة من فوج إطفاء دمشق توجهت إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده، وبالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

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