إخماد حريق بمحل لبيع الجوالات في درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا حريقاً نشب بمحل لبيع الجولات في حي الكاشف بمدينة درعا.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العميد غسان خضور في تصريحٍ لمراسلة سانا أنه فور تلقي البلاغ بالحريق توجه عناصر الفوج إلى مكان الحريق الذي أتى على المحل بالكامل نظرا لطبيعة المواد التي يحتويها وسرعة اشتعالها وتم التعامل معه بالوسائل المناسبة والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى المحال المجاورة.

وأشار العميد خضور إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي واقتصرت الأضرار على الماديات.

ليلى حسين

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