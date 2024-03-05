SCS-NET
الشريط الإخباري

إخماد حريق بمحل لبيع الجوالات في درعا

2024-03-05

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا حريقاً نشب بمحل لبيع الجولات في حي الكاشف بمدينة درعا.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العميد غسان خضور في تصريحٍ لمراسلة سانا أنه فور تلقي البلاغ بالحريق توجه عناصر الفوج إلى مكان الحريق الذي أتى على المحل بالكامل نظرا لطبيعة المواد التي يحتويها وسرعة اشتعالها وتم التعامل معه بالوسائل المناسبة والسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى المحال المجاورة.

وأشار العميد خضور إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي واقتصرت الأضرار على الماديات.

ليلى حسين

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إخماد حريق نشب في أحد المنازل وسط مدينة الحسكة

الحسكة-سانا أخمد عناصر فوج الاطفاء والدفاع المدني في الحسكة حريقاً نشب في منزل مقابل حديقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved