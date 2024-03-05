الخارجية الروسية: دول البلطيق تريد ترهيب مواطنينا قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة

موسكو-سانا

أكد سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش اليوم أن سلطات دول البلطيق تكثف محاولاتها لترهيب الروس الذين يسعون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية القادمة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن أسكالدوفيتش قوله خلال اجتماع لجنة مجلس الاتحاد لحماية الدولة: “إنه لا تزال معاداة روسيا في الغرب تخرج عن نطاقها، ولا نستبعد أن تزداد عملية ترهيب مواطنينا على سبيل المثال في لاتفيا كما جاءت تصريحات مهينة موجهة إلى الدولة الروسية من جمهورية إستونيا بمنطقة البلطيق”، لافتاً إلى أنه سيتم الضغط على مواطنينا ليبقوا في منازلهم تحت تهديد مختلف أنواع القمع كي لا يشاركوا في الانتخابات، وذلك كمظهر من مظاهر الانتقام والعداء الإقليمي.

وأشار سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية إلى أن الغرب الجماعي والقراصنة من مختلف البلدان يستعدون لشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد روسيا لتقويض العملية الانتخابية القادمة، عبر اختراق حواسيب الانتخابات وتعطيل نظام التصويت وعرقلة فرز الأصوات.

ومن المقرر أن يجري التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل روسيا أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار الجاري، في حين أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت في الانتخابات.

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