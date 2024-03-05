بوتين: روسيا رابع أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم وفي القمح الدولة الأولى

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا باتت رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية وفي مقدمتها القمح بعائدات تصل إلى 43.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال حديثه مع عمال المجمع الصناعي الزراعي: “أصبحنا رابع دولة في العالم في تصدير المنتجات الزراعية وفي القمح الدولة الأولى في العالم” موضحاً أن “الإيرادات بلغت 43.5 مليار دولار عند بيع المنتجات في السوق الخارجية”.

وكان بوتين ذكر في وقت سابق أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

ووفقاً لوزارة الزراعة الروسية فإن الصادرات الزراعية في البلاد زادت 30 ضعفاً منذ عام 2000 حيث ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2000 إلى 43.5 مليار دولار في عام 2023.

وتتصدر روسيا المركز الأول في تجارة القمح في العالم حيث تم إرسال 200 ألف طن من الحبوب من قبل روسيا إلى الدول الافريقية كمساعدات إنسانية كما أن 90 بالمئة من صادرات المواد الغذائية الروسية تذهب إلى البلدان الصديقة.

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