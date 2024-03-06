المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في خمسة مواقع رداً على اعتداءاته المستمرة على الجنوب اللبناني وقطاع غزة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية مساء اليوم استهدافها العدو الإسرائيلي في مستوطنتي كريات شمونة وكفربلوم شمال فلسطين المحتلة ردا على اعتداءاته على القرى الجنوبية واستهدافه منزلاً مدنياً.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: إنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا ‏على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً ‏استهداف منزل ‏مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا، استهدف ‌‌‏مقاتلو ‏المقاومة عند ‏الساعة الثامنة وعشر دقائق من ‌‎مساء ‌‎اليوم بتوقيت لبنان، مبنى في ‏مستعمرة كريات شمونة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة، كما قصفوا مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وكان ثلاثة مواطنين لبنانيين استشهدوا في وقت سابق اليوم إثر اعتداء شنته طائرات العدو الإسرائيلي الحربية على منزلهم في بلدة حولا الجنوبية اللبنانية.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية مقر ‌‏قيادة لواء العدو الإسرائيلي الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونه بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة أن مقاوميها استهدفوا مساء اليوم أيضا انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلنت المقاومة في بيان خامس استهدافها موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم استهدافها موقعين عسكريين لكيان العدو الإسرائيلي هما مستوطنة كريات شمونة وتجمع لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات ودبابة ميركافا عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.

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