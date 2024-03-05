(نحاتو الغد)… معرض لطلاب كلية الفنون الجميلة بقاعة رضا سعيد للمؤتمرات

دمشق-سانا

افتتحت كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع رئاسة جامعة دمشق معرضاً لطلاب قسم النحت من مختلف السنوات الدراسية بالكلية، بعنوان “نحاتو الغد” وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بدمشق.

وتنوعت منحوتات المعرض من خشبية، وطينية، ومعدنية، تركت للطلاب حرية اختيار موضوع العمل المنجز، ما ساعد الطلاب على وضع بصمتهم الشخصية في كل عمل مقدم.

وعن المعرض، بينت رئيسة قسم النحت الدكتورة بتول خوندة لمراسل سانا أنه نتاج عمل سنتين من التحضيرات المستمرة، مشيرة إلى أن الاعمال وطرق النحت متنوعة، وهذا ما يجعلها موجهة لكل أنواع الزوار سواء كان الزائر “أكاديمياً أم جامعياً أو متلقياً عادياً.

وحول آلية انتقاء الأعمال، بينت خوندة أنها كانت عن طريق لجنة اختارت الأعمال الناضجة شكلياً وجمالياً وذات مستوى عال، صنعت حالة من المنافسة الإيجابية بين الطلاب.

من جهته أشار طالب الدراسات العليا جوان شعبو إلى أن المنحوتات المقدمة من طلاب مختلف السنوات الدراسية إضافة لطلاب الدراسات العليا تظهر قيمة ما تقدمه الكلية من محتوى أكاديمي، وتبرز جهد ودور أساتذة القسم، ودقة المعايير المتبعة باختيار طلاب الكلية.

مجد عبود

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