استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية جنوب نابلس أدت لإصابة جندي إسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني نفذ فلسطيني اليوم عملية بطولية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة جندي للاحتلال الإسرائيلي قبل أن يرتقي شهيداً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً طعن جندياً للاحتلال على أحد حواجزه قرب مستوطنة مقامة جنوب مدينة نابلس ما أدى إلى إصابة الجندي قبل أن تطلق قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطيني ويرتقي شهيداً.

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي نفذت المقاومة الفلسطينية عملية بطولية جنوب نابلس أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency