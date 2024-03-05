وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

روما-سانا

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن عدد هائل من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن تاياني قوله أمام مجلس النواب اليوم: من الضروري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة على المستوى السياسي الدبلوماسي لتخفيف التوترات الإقليمية.

وأضاف تاياني: إن المجزرة التي تعرض لها الفلسطينيون الأسبوع الماضي أدت إلى تعقيد المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أكد في وقت سابق أن إيطاليا أوقفت توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بعد بدء عدوانه على قطاع غزة تشرين الأول الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency