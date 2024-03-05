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الخامنئي: الشعب الإيراني أدى واجبه الحضاري في الانتخابات الأخيرة

2024-03-05

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني أدى واجبه الاجتماعي والحضاري بمشاركته في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم: إنه “منذ نحو عام يحاول أعداء إيران ثني الشعب الإيراني عن التصويت وإخراج الانتخابات عن مسارها، ولكن هذا الشعب بمشاركته في الانتخابات وحضوره في مراكز الاقتراع قام بخطوة كبيرة وملحمية أمام دعاية الأعداء”.

وأعرب الخامنئي عن تقديره لما أظهره الشعب الإيراني من حماسة للمشاركة في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

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