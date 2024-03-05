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قوات الاحتلال تهدم منزلاً في نابلس و3 منشآت شمال غرب رام الله

2024-03-05

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في مدينة نابلس، وثلاث منشآت زراعية في قرية شقبا شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات منطقة التعاون في نابلس وهدمت منزلاً، كما اقتحمت قرية شقبا، وهدمت ثلاث منشآت زراعية.

إلى ذلك جرفت قوات الاحتلال 40 دونماً زراعياً في قرية وادي فوكين غرب مدينة بيت لحم، واقتلعت 400 غرسة زيتون.

وهدمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم منزل أسير فلسطيني في بلدة كفردان بمدينة جنين في الضفة الغربية.

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