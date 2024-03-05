ماسة علاء الدين.. موهبة صاعدة في رياضة المواي تاي

السويداء-سانا

وسط أسرة رياضية تميزت في ألعاب القوة، تبرز الموهبة الصاعدة في رياضة المواي تاي ماسة علاء الدين لاعبة نادي العربي بالسويداء، وذلك بعد نتائج حققتها ومستويات جيدة قدمتها خلال الفترة القصيرة الماضية.

وحسب اللاعبة علاء الدين، فإنها بدأت مع رياضة المواي تاي بعمر ست سنوات واختارتها كرياضة تخدمها للدفاع عن النفس بتشجيع من والدها المدرب علاء وشقيقها المدرب واللاعب المتميز تمام، حيث عملا على صقل موهبتها ووضعها على الطريق الصحيح وتأهيلها تدريجياً للمشاركة في بطولات الجمهورية.

وبينت علاء الدين خلال حديثها لـ سانا كيف نجحت بتحقيق ذهبية بطولة الجمهورية العام الماضي وأندية الجمهورية للعام الحالي للفئات العمرية الصغيرة، ما أعطاها حافزاً أكبر للاستمرار بالتدريب بشكل منظم وتطوير مهارتها للوصول إلى إنجازات أكبر.

ورياضة المواي تاي أعطت للاعبة علاء الدين كما أوضحت قوة ونشاطاً أكبر ورفعت من مستوى لياقتها البدنية وعززت من ثقتها بنفسه وزادت من إصرارها على المنافسة والفوز بالبطولات وتعرفت من خلالها على مواهب من مختلف المحافظات وتحمل طموحات للمشاركة الدائمة في العديد من البطولات وتحسين مستواها نحو الأفضل للوصول إلى منصات التتويج العالمية ورفع علم سورية عالياً.

ووفقاً لشقيق ماسة ومدربها تمام، فإن شقيقته ملتزمة بتدريباتها ومثابرة وموهبتها ظهرت بعمر صغير وما زال الطريق مفتوحا أمامها لتحقيق الإنجازات بميدان هذه الرياضة التي أحبتها وتعلقت بها، منوها إلى امتلاكها مهارات وذكاء باللعب وتركيزاً عالياً يساعدها في تحقيق الفوز.

وذكر رئيس اللجنة الفنية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط راضي الحمد أن ماسة موهبة مميزة لفتت إليها الأنظار وينتظرها مستقبل واعد في رياضة المواي تاي، وهي في تطور مستمر وملحوظ بمستواها بفضل والدها وشقيقها، كما أنها تجتهد بالتدريب بشكل واضح وتملك إصراراً على التحدي لتحقيق طموحاتها.

عمر الطويل

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