زراعة حمص: حملة تحصين وقائية ضد مرض التهاب الجلد العقدي لقطعان الأبقار

حمص-سانا

أنهت مديرية زراعة حمص حملة التحصين الوقائية ضد مرض التهاب الجلد العقدي لقطعان الأبقار.

وأشار مدير الزراعة المهندس عبد الهادي درويش أن الحملة المجانية التي بدأت منتصف كانون الثاني الماضي استهدفت كامل قطعان الأبقار في مناطق المحافظة، والبالغ عددها نحو 94 ألف رأس.

وأكد درويش أن المديرية ستطلق في منتصف الشهر الحالي حملة تحصين مجانية ضد مرض الحمى القلاعية لقطيع الأبقار، كما يتم تحصين الأغنام على مدار العام ضد الباستريلا والجمرة الخبيثة والانتروتوكسيميا لنحو 400 ألف رأس من الأغنام، كما يتم تحصين الدجاج المنزلي بلقاح كوماروف على مدار العام.

ودعا درويش المربين للتعاون مع الكوادر البيطرية خلال الحملات لتحصين قطعانهم ومراجعة دائرة الصحة في حال ظهور أي حالات مرضية، حيث تقدم الدائرة خدمات التشخيص المخبري مجاناً.

صبا خيربك

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