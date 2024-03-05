مندوبون في الجمعية العامة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مباني (الأونروا) في غزة تمهيداً لإنهائها

نيويورك-سانا

أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مباني “الأونروا” بشكل مباشر دون أي احترام للقوانين الدولية، وذلك لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة تمهيداً لإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء عمل “الأونروا”.

وجدد مندوب لبنان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” دعوته لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل سريع، والاستمرار في دعم الأونروا حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وقال: “واجب علينا عدم خلق كيانات موازية لها”.

من جهته أشار مندوب تونس لدى الأمم المتحدة إلى خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ نحو 5 أشهر وارتكابه مجازر يومية بحق الفلسطينيين.

وأدان المندوب التونسي الصمت الدولي تجاه استهداف الاحتلال لوكالة الأونروا، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وتهجير قسري، داعياً الدول المانحة للعودة والرجوع عن قرارها القاضي بوقف التمويل عن الأونروا حتى لا تنهار الوكالة التي تقدم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

وجدد المندوب التونسي موقف بلاده المساند للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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