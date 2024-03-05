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الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة دافئة نهاراً وماطرة ليلاً

2024-03-05

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو مستقراً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل فوق المناطق الساحلية والغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، ويكون الجو بارداً ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع وخاصة في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الداخلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الثلاثاءالأربعاءالخميس
دمشق17 – 519 – 616 – 5
القنيطرة16 – 616 – 613 – 4
درعا17 – 619 – 715 – 7
السويداء16 – 716 – 611 – 5
حمص19 – 717 – 714 – 6
حماة17 – 520 – 619 – 9
الحسكة20 – 66-2219 – 4
اللاذقية13-2113-2012-20
طرطوس12-2012-2012-20
حلب3-185-175-17
إدلب18 – 615 – 415 – 4
دير الزور22 – 923 – 921 – 9
الرقة7-188-188-17

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