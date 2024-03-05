نيبينزيا: وقف المساعدة لملايين الفلسطينيين أمر غير أخلاقي

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن وقف المساعدات لملايين الفلسطينيين المحتاجين، من خلال إيقاف تمويل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أمر غير أخلاقي وتسييس لقضية إنسانية.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس: “إن موظفين من الأونروا تمت إقالتهم فقط على أساس اتهامات من “إسرائيل” وقبل إجراء أي تحقيق، ونحن ندعو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى التأكد من كل الملابسات”، مشدداً على عدم جواز استخدام هذه الاتهامات “لإلقاء اللوم على الهيئة الأممية بأكملها”.

وأضاف نيبينزيا: “إن المعاقبة الجماعية لملايين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة أمر غير أخلاقي، ولا يمكن النظر إليه إلا على أنه ابتزاز من جانب المانحين وتسييس القضية الإنسانية”.

وشدد نيبينزيا على ضرورة استعادة تمويل وكالة “الأونروا” بحجمه الكامل، مشيراً إلى أنه إن لم يحدث ذلك “سيتحمل من يقومون بالابتزاز مسؤولية عواقب هذه الخطوة غير الإنسانية”.

وأعرب المندوب الروسي عن “الامتنان لكل الدول الأعضاء التي تعهدت بالتزامات مالية إضافية، ودعا الدول الأخرى إلى دعم الأونروا بعيداً عن التسييس، ومن أجل ضمان عملها بشكل مستقر دون أي توقف”.

يذكر أن عدداً من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا أعلنت عن تعليقها تمويل الأونروا، ما أثار انتقادات واسعة حول العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency