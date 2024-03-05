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المقاومة اللبنانية تستهدف قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع الراهب

2024-03-05

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية فجر اليوم قوة عسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب جنوب لبنان، وحققت إصابة مباشرة.

وأوضحت المقاومة في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏‌استهدفت المقاومة فجر اليوم قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، وأصابتها إصابةً ‏مباشرة”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت مساء أمس بالأسلحة الصاروخية مستوطنة “غشر هازيف” القريبة من نهاريا التابعة للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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