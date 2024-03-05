المكتب الإعلامي في غزة: قصف الاحتلال للفلسطينيين أثناء حصولهم على الطحين هو إمعان في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في قطاع غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وإطلاق الرصاص عليهم مساء اليوم في شارع صلاح الدين بمدينة غزة أثناء محاولتهم الحصول على الطحين والمساعدات الغذائية هو إمعان في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وتعميق الكارثة الإنسانية.

وطالب المكتب في بيان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وتنفيذ قراراته ذات الصلة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة إلى شمال القطاع، محملاً الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في ظل ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم من أن أطفالاً فلسطينيين يموتون جوعاً في مستشفيين شمال قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الأغذية والوقود والأدوية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وكان المكتب أكد أمس في بيان أن 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون النقص الحاد في الغذاء، كما تتعمق المجاعة بشكل أكبر في غزة وشمالها، حيث ارتقى جراء الكارثة حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف، وهذا الأمر يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.

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