قديروف يعلن تدمير وحدة لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف

غروزني-سانا

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على وحدة أوكرانية تشرف على تشغيل طائرات مسيرة في اتجاه مقاطعة خاركوف.

ونقلت روسيا اليوم عن قديروف قوله على صفحته على تيليغرام: “إنه خلال العمل المشترك لكتيبة زاباد-أخمات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ولواء الطيران المسيّر تمكنا من القضاء على مجموعة أوكرانية تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة”.

وأضاف: إن وحدات الاستطلاع الجوي تمكنت بسرعة من تحديد منطقة انتشار العدو ونتيجة لذلك تم القضاء على العدو ومعداته على الفور والطائرات الهجومية بدون طيار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم إسقاط 81 مسيرة تتبع لنظام كييف وتدمير عدد كبير من معداته العسكرية.

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