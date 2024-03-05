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المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي

2024-03-04

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة موقع البغدادي التابع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محقّقة فيه إصابات ‏مباشرة.‏

وقالت المقاومة في بيان مساء اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‌‎استهدف ‌‏مقاتلونا بالأسلحة المناسبة ‏تحركا لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.

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