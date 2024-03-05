المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة موقع البغدادي التابع للعدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة محقّقة فيه إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان مساء اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا بالأسلحة المناسبة تحركا لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي محققة فيها إصابات مباشرة.
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