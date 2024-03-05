بمشاركة سورية… حفل موسيقي لأوركسترا الشباب العالمي في روسيا

موسكو-سانا

بمشاركة عازفين سوريين وضمن فعاليات مهرجان الشباب العالمي في مقاطعة سيريوس الفيدرالية بروسيا أقيمت مساء اليوم أمسية موسيقية لأوركسترا الشباب العالمي بقيادة الموسيقي وفنان الشعب الروسي يوري باشميت على خشبة مسرح سوتشي الشتوي.

وتم اختيار عازفي الكمان السوريين أندريه مقدسي وديمة خيربك بعد سلسلة من الاختبارات للمشاركة ضمن الأوركسترا المكونة من عازفين شباب من أكثر من 30 دولة.

كما ضمت الأوركسترا قسماً لليافعين تحت سن 18 عاماً شارك فيه من سورية كل من زينب أسعد وتاج زهرة.

يذكر أن مهرجان الشباب العالمي المقام حالياً في الاتحاد الروسي يستمر لغاية 7 آذار الحالي، وأقيمت ضمنه حفلات موسيقية للأوركسترا يومي 3 و4 آذار الحالي على المسرح الشتوي في سوتشي.

رشا محفوض

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency