عروض وحسومات مميزة يقدمها مهرجان الياسمين (أهلاً رمضان 2) في ساحة باب توما بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 25 شركة متخصصة بالصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية، افتتح مساء اليوم مهرجان الياسمين أهلاً رمضان 2 للبيع المباشر الذي تنظمه شركة الياسمين للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع محافظة دمشق وعدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية في ساحة باب توما بدمشق.

مديرة شركة الياسمين المنظمة للمهرجان رشا خليفاوي قالت في تصريح لـ سانا: إن هدفنا من إقامة المهرجان قبل شهر رمضان مساعدة العائلة على اقتناء مونة الشهر الكريم لنكون يداً بيد مع المستهلك وندعمه بالمنتجات ذات الأسعار المناسبة، مبينة أن التخفيضات وصلت في بعض المنتجات إلى 50 بالمئة إضافة إلى العروض المميزة والسحوبات.

ونوهت خليفاوي بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان منذ اللحظات الأولى لافتتاحه وبينت أن المهرجان فرصة للشركات لعرض منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والبيع مباشرة للمستهلك، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الحرف والمهن اليدوية ليروجوا لمنتجاتهم، وكذلك المعامل والورشات المصنعة للمواد النسيجية بهدف دعم ذوي الدخل المحدود.

ومن المشاركين قال حسين إبراهيم عابد من شركة أورهان للصناعات الغذائية: نقدم مختلف أنواع الكونسروة والزيوت والبسكويت والشوكولا والكيك والعصائر بسعر الكلفة وبتخفيضات تصل إلى 35 بالمئة.

بدورها لفتت بتول محمد مندوبة ترويج في شركة الخطاب للمفرزات إلى أن الشركة تشارك للمرة الأولى في المهرجان وتقدم كل أنواع الكبب والبرك والسناكات سواء لحماً أو دجاجاً والتي تكون جاهزة تقريباً لربة المنزل لتقوم هي بالخطوة الأخيرة سواء قلياً أو طبخاً، مبينة أن العروض التي تقدمها الشركة تتضمن علبة برك جبنة دهن مجاناً مع كل علبة يشتريها الزبون من منتجات الشركة خلال المهرجان، إضافة إلى تقديم تخفيضات مميزة على أسعار رقائق الأوزي والسمبوسك.

أيمن فاكياني من شركة الولاء للصناعات الورقية قال: نشارك للمرة الأولى في المهرجان ونقدم المحارم العادية والصحية والمعطرة بأسعار منافسة أقل من السوق بنسبة 20 بالمئة فيما لفتت هالة النبواني من شركة تشيكو الغذائية إلى حرص الشركة على المشاركة في جميع المهرجانات للتعريف بمنتجاتها والتواصل المباشر مع الزبائن مبينة أنهم يقدمون بودرة الدجاج الخاصة بالشوربات والأطباق التي يحتاجها الصائم خلال الشهر الكريم وبحسومات تصل إلى 40 بالمئة.

كما تحدث ناصيف عساف مشرف فريق الترويج بشركة باستاليني صالحاني للمعكرونة عن العروض التي تقدمها الشركة والتي تتضمن هدية مع كل 2 كيلو أو 3 كيلو يشتريها الزبون، إضافة إلى عروض مميزة على السباكيتي القصيرة وسحوبات يتم من خلالها تقديم جوائز تتضمن أدوات كهربائية.

ومن الزوار اعتبر الفنان بسام دكاك أن المهرجان مبادرة جيدة تساعد المواطنين في ظل الظروف الحالية وتخفف أعباء المصاريف عنهم، حيث يستطيع الزبون شراء كل ما يلزمه من مكان واحد وبأسعار مناسبة منوها بالدعم الذي قدمته شركة تكتوك للإنتاج والتوزيع الفني للمهرجان والذي يعتبر للمرة الأولى كشركة فنية تقدم دعماً لمهرجان تسوق، مشيراً إلى أنها ستقدم أيضاً مجموعة من البرامج خاصة بشهر رمضان تشمل مسابقات ولوحات شامية وكاميرا خفية.

السيدة عفيفة إسماعيل ربة منزل قالت: إنها جاءت إلى المهرجان من مساكن برزة لشراء بعض الحاجيات من المواد الأساسية مثل الزيت والرز والشعيرية والمعكرونة معربة عن إعجابها بالعروض المقدمة وحملات التذوق.

ويستمر المهرجان لغاية الثالث عشر من شهر آذار الجاري ويفتح أبوابه من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء.

هيلانه الهندي

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