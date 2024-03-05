افتتاح سلسلة دورات تدريبية في مجال الإخراج السينمائي والمونتاج في جامعة تشرين

اللاذقية-سانا

افتتحت في جامعة تشرين اليوم سلسلة دورات تدريبية في الإخراج والموشينغ والمونتاج والتي ينظمها مركز أوغاريت الدولي للتدريب بالتعاون مع نقابة المعلمين في الجامعة.

وذكرت مديرة مركز أوغاريت الدولي ريم أحمد التي تعمل منسقة نشاط تتبع لنقابة المعلمين في الجامعة أنه بموازاة التقدم في عالم التكنولوجيا الرقمية والتسويق الإلكتروني ولإتاحة الفرصة للشباب الهواة والمهتمين للاطلاع على مجال صناعة الأفلام السينمائية تم اليوم افتتاح الدورة الأولى من سلسلة دورات تدريبية في الإخراج و “الموشينغ غرافيك” والمونتاج وستليها لاحقاً دورات في لغة السيناريو والتسويق الإلكتروني.

وأوضحت أن “الموشن غرافيك” يعتبر أحد مجالات الرسوم المتحركة والتي عادةً ما يتم إنشاؤها من خلال برامج التصميم على الكمبيوتر والتي تكون مُدمجة مع بعض المؤثرات الصوتية والهدف منها إيصال فكرة معينة.

وأوضح المخرج أسامة يونس أن ورشة العمل الخاصة بالإخراج السينمائي تتناول نشأة السينما وتاريخها وأنواعها وروادها ودخول التلفاز لاحقاً وأساسيات صناعة الفيلم القصير وكوادر العمل مثل المخرج المنفذ أو كتابة السيناريو والروافد الخاصة بالإخراج السينمائي وصولاً إلى إدارة الممثل ومبادئ التصوير إضافة إلى بعض النشاطات مثل كتابة سيناريوهات قصيرة وتصويرها من قبل الطلاب.

وأضاف يونس: إنه سيتم خلال الورشة أيضاً التركيز على الفنون بشكل عام وارتباطها ببعضها وارتباطها بالسينما وتطورها وهي قضايا تخص المحترف والهاوي فهي تمهد لدورة احترافية أكبر وأشمل ومدتها أطول وفي نهاية الدورة سيتم العمل على إنجاز صناعة “فيلم قصير” يخصص بثناء وجائزة.

ونوهت المهندسة سوزان سلطان المدربة المعتمدة في أكاديمية أوغاريت الدولية وهي خريجة هندسة تصميم وإنتاج أن هذه المبادرة من قبل نقابة المعلمين تتيح للطلاب التعرف على هذا الفن بشكل مبسط ليتمكنوا فيما بعد من التوسع في هذا المجال والذي يعد ضرورياً جداً في عصرنا هذا لترويج السلع.

ويوضح وائل أيوب سلامة رئيس مكتب النشاط الاجتماعي والمشاريع في جامعة تشرين أن عدد الطلاب المسجلين حتى الآن بلغ 80 طالباً وطالبة، وهي سلسلة مؤلفة من ثلاث دورات ومدة كل دورة أسبوع تقريباً.

منال عجيب

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