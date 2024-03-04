أمسية شعرية في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

استضافت رابطة الخريجين الجامعيين بحمص أمسية شعرية بمناسبة أعياد آذار، بمشاركة ثلة من الشعراء تنوعت قصائدهم بين الوطني والوجداني والغزلي.

واستهل الأمسية الشاعر ذو الفقار الخضر بقصيدة وطنية “سلام الشجعان”، وألقى زجليتين، الأولى غزلية “تراتيل الشوق”، والثانية وجدانية بعنوان “شعاع النور”.

وخاطبت الشاعرة مريم مصطفى الوطن بعزة وشموخ، عبر قصيدة “شموخ وطن”، وعانقت في وجدانية “نداء هادئ” المسافات بوجع يتيم وأنفاس العابرين وصلاة المكلومين، كما ألقت غزلية محكية بعنوان “ع نبض قلبي”.

واختتم الأمسية الشاعر حسن أحمد بقصيدته “أنا السوري” مخاطباً بقوة وفخر الحضارة السورية العريقة، وألقى قصيدة وطنية بعنوان “لنا عهد”، كما ألقى غزليتين “تسائلني” و”صافحت راحتها”.

رشا محرز

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