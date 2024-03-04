حملة تحصين وقائية لقطعان الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تطلق مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق يوم غد حملة التحصين الوقائية لقطعان الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، والتي تستمر حتى الـ 20 من شهر آذار الجاري.

رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الدكتور إياد شندير، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال تحصينها ضد المرض، مشيراً إلى أن الحملة تأتي بعد الانتهاء من تحصين نحو 147 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي على مستوى المحافظة.

ووفق شندير اتخذت المديرية جملة من الإجراءات للوصول إلى جميع مربي الثروة الحيوانية، حيث تم تشكيل لجان مركزية للإشراف والمتابعة وتقديم الدعم الفني وتحديد جداول زمنية للمناطق والقرى وتدوين أسماء المربين وعدد الابقار المحصنة في كل قرية ضمن جداول مؤتمتة وورقية.

وأكد شندير أنه تم تأمين جميع مستلزمات الحملة إضافة إلى الكوادر البيطرية المؤهلة من الفنيين العاملين بالمراكز والوحدات الإرشادية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل “خلال فترة الحملة بالتنسيق مع الوحدات الإرشادية على نشر الوعي بين المربين من خلال الندوات والنشرات للتعريف بمخاطر المرض والخسائر المترتبة على عدم التحصين”، ما يتطلب من المربين التعاون مع الكوادر البيطرية الموزعة على مستوى المناطق حفاظاً على سلامة قطعانهم من الأمراض السارية والمعدية.

وفيما يخص قطعان الأغنام والماعز، لفت شندير إلى أن المديرية تواصل حملات التحصين لقطعان الأغنام والماعز ضد مرض الجمرة الخبيثة والانتروتوكسيما والباستريلا.

سفيرة إسماعيل

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