نعومكين: روسيا تدعم سورية لتحرير أراضيها بما فيها الجولان

موسكو-سانا

أكد الأكاديمي الروسي المدير العلمي لمعهد الاستشراق في موسكو فيتالي نعومكين أن الاحتلال الأجنبي لأجزاء من الأراضي السورية هو سبب كل ما يحدث في المنطقة.

وقال نعومكين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: “إن الولايات المتحدة تحتل مناطق في الشمال الشرقي لسورية، فيما تحتل “إسرائيل” الجولان، ولا يجب أن ننسى أبدا ضرورة تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري”.

وأضاف نعومكين: “إن الموقف الروسي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بضرورة تحرير الجولان المحتل بهذه الطريقة أو تلك، ومن الأفضل أن يتم ذلك بطرق دبلوماسية”، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تدعم “إسرائيل” بكل طاقتها رغم بعض الانتقادات الأمريكية التي نسمعها من حين إلى آخر.

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