قراءات قصصية في ثقافي القامشلي احتفاءً باللغة العربية

الحسكة-سانا

أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي لقاء قصصي بعنوان “تؤلف بيننا” احتفاءً باللغة العربية، حضره عدد من الأدباء والكتاب.

وبينت رئيسة المركز الثقافي فائزة القادري في تصريح لمراسلة سانا أن اللقاء ضم مجموعة من الكتاب الذين قرؤوا مقتطفات من منتجهم القصصي الذي عكس في العموم تجاربهم في تسليط الضوء على الواقع بقالب أدبي.

وبين الكاتب عدنان علي أنه قدم قصة تحدثت عن شخصية تاريخية من بلدة عامودا حاربت من أجل الدفاع عن المظلومين والفقراء.

وأوضح الكاتب خورشيد أحمد أن قصته تحكي عن التحولات السلبية التي حدثت في المجتمع خلال الأزمة والتي أفرزت شخصيات بدأت تتحكم بأرزاق الفقراء واستغلت غياب الرقابة فأثرت على تفاصيل الحياة اليومية.

وقدم الكاتب جمعة جمعة قصة بعنوان “المتاهة” تحدثت عن مدلول رمزي لما يحدث مع الإنسان نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الإنسان جراء الضغوطات في الحياة.

وأوضح الكاتب إبراهيم المرعي أن قصصه الثلاث كتبها بأسلوب واقعي، وحملت أحداثاً تجري في الحياة اليومية عاشها الإنسان السوري خلال الأزمة، وهي “شجر الخابور” و”زيارة مريض” و”سوق على مهلك سوق”.

نوف الضمن

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