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الخميس القادم… مهرجان التسوق (شام الخير) بمجمع الأمويين بدمشق

2024-03-04

دمشق-سانا

بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تستعد محافظة دمشق بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وغرف صناعة دمشق وريفها، وتجارة دمشق وتجارة ريف دمشق لإطلاق مهرجان التسوق (شام الخير) في مجمع الأمويين بدمشق اعتباراً من السابع من الشهر الجاري ولغاية الثاني من نيسان المقبل.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الغرفة تتابع كل التحضيرات لإقامة مهرجان التسوق (شام الخير) لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان بسعر التكلفة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والألبسة والمنظفات وبالأسعار المناسبة لتخفيف الأعباء المادية عنهم خلال الشهر الكريم.

وبين المصري أن المهرجان تشارك فيه نحو 125 شركة.

فراس صافي

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