مسابقة “أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولية” تنطلق في موسكو

موسكو-سانا

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات المسابقة الدولية العاشرة للتصوير الصحفي للمحترفين الشباب، إحياءً لذكرى مصور المجموعة الإعلامية الدولية “روسيا سيغودنيا”، أندريه ستينين، الذي قُتل عام 2014 بالقرب من مدينة دونيتسك.

ووفقاً لتقاليد المسابقة تم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات، تزامناً مع عيد ميلاد ستينين، يوم الـ 22 من كانون الأول الماضي، حيث يستمر التقديم حتى الـ 15 من آذار الجاري.

وقالت المسؤولة عن المسابقة أوكسانا أولينيك: “إن المسابقة أصبحت في غضون عشر سنوات منصة متعددة الجنسيات للمصورين الشباب الموهوبين، الذين لا يخشون المخاطرة، والبحث عن وجهات نظر جديدة، والتعبير عن آرائهم بشكل مشرق ونزيه”.

وأضافت “إن مسابقة ستينين باتت حدثاً دولياً منتظراً لمحترفي التصوير، إلى جانب المستوى الرفيع لخبراء التصوير الذين تتم دعوتهم إلى لجنة تحكيم المسابقة”، مشيرة إلى إطلاق نسخة محدثة من موقع المسابقة بمناسبة ذكراها العاشرة، أكثر فاعلية وسهولة في الاستخدام.

وأقرت اللجنة المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمسابقة تحديث مجموعة الترشيحات، وذلك بإضافة ترشيح “المنظر من الأعلى” إلى قائمة الترشيحات التقليدية، وهي “الأخبار الرئيسية” و”الرياضة” و”كوكبي” و”بورتريه بطل عصرنا”.

ويوفر الترشيح الجديد للمتسابقين فرصة لاختبار منظور بصري جديد، وذلك باستخدام نطاق واسع من أجهزة التصوير من الكاميرات المحترفة، إلى كاميرات الهواتف النقالة والطائرات المسيرة الرباعية، وستكون المعايير الرئيسية لتقييم الصور المشاركة في هذا الترشيح هي “المناظر والمشاهد غير العادية”.

وبقيت فئات الصور المؤهلة لترشيحات “الأخبار الرئيسية ” و”التصوير الكوكبي” و”بورتريه بطل عصرنا” دون تغيير، وتحديداً فئتي “لقطة واحدة” و”سلسلة صور”، أما في ترشيحات “الرياضة” و”المنظر من الأعلى”، فيتم استقبال الصور الفردية فقط.

وبإمكان المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاماً، تقديم طلباتهم على موقع المسابقة على الإنترنت، باللغات الروسية “http://stenincontest.ru” والإنجليزية “https://stenincontest.com” والصينية “https://cn.stenincontest.com” وستبقى الدعوة لتقديم الطلبات لمسابقة العام 2024 مفتوحة حتى الـ 15 من آذار الجاري.

وستبقى مسابقة العام الجديد على تقليد الجولات الاستعراضية للفائزين في المدن الروسية والأجنبية.

وكانت مسابقة “أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي” أقيمت في عام 2023، بدعم من أكبر وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمع التصوير الفوتوغرافي.

وتهدف مسابقة “أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي”، التي تنظمها وكالة أنباء “روسيا سيغودنيا” الدولية، تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونيسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

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