الخارجية الفلسطينية: الاحتلال حول الحياة في الضفة الغربية إلى جحيم

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم لا يطاق من خلال القيود التي فرضتها على حركتهم ولقمة عيشهم، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى تفجيرالأوضاع.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يفرض حصاراً ظالماً على الضفة، وينفذ عمليات اقتحام واسعة تخلف شهداء واعتقالات وتدميراً في البنية التحتية، إضافة لإغلاقه الطرق وتكثيفه الحواجز بالتزامن مع تصعيد ميليشيات المستوطنين الإرهابية اعتداءاتها على الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

وشددت الخارجية على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الحماية الدولية في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى كمقدمة لا بد منها لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بعيدا عن الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

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