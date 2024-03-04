اعتماد مركز دائم لجمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية في درعا

درعا-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية ومحافظة درعا اليوم اتفاقية لاعتماد مركز جديد ودائم للجمعية في المحافظة.

وخلال توقيع الاتفاقية عبر الإنترنت، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن هذه الخطوة التي تعتمد النهج التشاركي تتوافق مع أسس تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تقدم البناء وكل ما يلزم لإنجاح العمل، داعياً الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي إلى دعم العمل، بما يضمن الاستدامة.

وأعرب المنجد عن شكره لجمعية خطوة التي تعمل وفق أحدث الآلات والمعدات وأعلى المعايير في مجال خدمة المواطنين الفاقدين لبعض أطرافهم.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطه نوه بالدور الكبير للوزارة وللجمعية في مجال تقديم خدمة الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة، ومبيناً أن الجمعية وبالتنسيق مع بصمة شباب سورية قدمت في درعا منذ عام 2020 نحو 300 خدمة لذوي الإعاقة، مع وجود إحصائية تبين حاجة نحو 1800 شخص لخدمة الأطراف الصناعية.

وأكد أن نجاح المركز واستدامته يحتاج إلى دعم الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي، بما يسهم في نقل العاطلين عن العمل إلى معيلين لأسرهم، لافتاً إلى أن محافظة درعا ستقدم كل الدعم لإنجاح العمل والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.

رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة الدكتور ريمون هلال عرض الإجراءات التي تتخذها الجمعية بتوسيع العمل في درعا والارتقاء به، نظراً للحاجة الفعلية للمركز، مبيناً أن المركز سيقدم حال وضعه بالخدمة خدمات الأطراف الصناعية والمعالجة الفيزيائية والدعم النفسي لذوي الإعاقة.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري بينت أن المديرية ستعمم رابطاً إلكترونياً على الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية لتسهيل إدخال البيانات وتخفيف الأعباء عن الأشخاص المحتاجين للأطراف الصناعية، موضحة أن مركز خطوة سيمارس عمله في الطابق الأرضي بمعهد الإعاقة السمعية بعد تأهيله بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي.

يشار إلى أن جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية تأسست في عام 2014، وتهدف إلى تعويض الأطراف المبتورة صناعياً لكل المتضررين من الحرب الإرهابية على سورية، وتدريب كوادر شبابية متطوعة متخصصة في هذا المجال.

قاسم المقداد

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