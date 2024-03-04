السورية للبريد تعلن حاجتها لتعيين 235 عاملاً من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن حاجتها لتعيين 235 من العاملين بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات بصفة دائمة حسب الشواغر والاعتمادات المتوافرة لديها، وذلك عن طريق إجراء اختبار.

وبحسب الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يتم تقديم الطلبات إلى ديوان الإدارة المركزية بدمشق وفروعها في المحافظات المعنية خلال الفترة الواقعة بين الـ 24 من آذار الجاري والـ 8 من نيسان المقبل.

وتقوم المؤسسة بإجراء الاختبار العملي المؤتمت للمتقدمين المقبولين للاشتراك في الاختبار، ويشمل القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة كقانون البريد رقم 38 لعام 2017 ونظام العمل والعاملين في المؤسسة لعام 2020 ومجموع درجاته 100 درجة.

ويمكن للراغبين بالاطلاع على المزيد من شروط وتفاصيل المسابقة زيارة صفحة المؤسسة على موقع فيسبوك.

نور يوسف

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