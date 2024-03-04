مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ لجميع الفئات

اللاذقية-سانا

بمشاركة واسعة بلغت 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية اختتمت بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

وأقيمت المنافسات لفئات الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات لأساليب اللايت كونتاكت والكيك لايت والفل كونتاكت وبوينت فايت لكل فئة على حدة.

ففي فئة الناشئين بأسلوب اللايت كونتاكت، فاز بالمركز الأول عبد الله قزق بوزن 32 كغ ودانيال جبور 37 كغ وخليل الصارم 42 كغ وعمر الشعار 47 كغ وهادي معروف 52 كغ وعمر تليتي 57 كغ وحسن الغز 63 كغ وجعفر عيسى 69 كغ ومهدي ناصر فوق 69 كغ، وفي أسلوب الكيك لايت فاز بالأوزان ذاتها على التوالي… أحمد كروم ويمان المسالمة وحيدر معمار وبدر الدين قندقجي ونبيل المحمد وعبد الكريم صقور وعبد الرحمن شوا وفيصل الأمين وزياد كوكش، أما أسلوب بوينت فايت فانتهت منافساته بفوز نسيم عدره بوزن 37 كغ وجود بطال بوزن 47 كغ وأحمد حايك بوزن 63 كغ وأحمد حمو بوزن 69 كغ.

وفي منافسات فئة الناشئات توجت بالمركز الأول بأسلوب اللايت كونتاكت بوزن 37 كغ نتالي رقية وبوزن 42 كغ مريم جعفر وبوزن 46 كغ تيمة زيفة وبوزن 50 كغ نتالي خليل وبوزن 55 كغ زينة صالح وبوزن 65 كغ انجل ربابة، وفي أسلوب البوينت فايت فازت نوال شموط بوزن 50 كغ وهيما ديب بوزن 60 كغ.

أما فئة الشابات فأسفرت نتائجها ضمن أسلوب الفل كونتاكت بتصدر بتول جعفر بوزن 52 كغ وغزل غانم بوزن 60 كغ ولوتس درزية بوزن 70 كغ، وفي أسلوب البوينت فايت أحرزت المركز الأول بوزن 54 كغ جودي البدور.

وفي فئة الشباب بأسلوب الفل كونتاكت توج بالمركز الأول زين العابدين ديب وحمزة الصارم ومحمد نور الدهني وسليمان سليمان ومؤيد كمال ووائل عدوي وآدم الحمصي وعلي المشرفي ومصطفى مصطفى وعلي سلوم وزين العابدين إبراهيم على التوالي بأوزان (50 و52 و57 و60 و63 و67 و70 و75 و81 و86 و91) كغ، بينما فاز بأسلوب الكيك لايت منار يونس وحسن لطوف وعمر السعيد ومجد الأحمد بأوزان (57 و63 و69 و749) كغ، وبأسلوب البوينت فايت يزن حسون ومحمد حريدين وبسام القيق بأوزان (63 و69 و74) كغ.

وجرت المنافسات بفئة السيدات على ثلاثة أوزان بأسلوب الفل كونتاكت، حيث فازت زينب ملحم بوزن 52 كغ وميس الريم منصور بوزن 60 كغ وجوى قزق بوزن 70 كغ، أما أسلوب بوينت فايت فتضمن وزن 60 كغ وفازت به آية قدسي.

أما فئة الرجال فشهدت منافسات قوية انتهت بفوز عبد الحكيم بزنكو وحيدر الصارم وعلي قطراوي وفراس الخطيب وعلي ميا ومحمد سلامة وفراس المسالمة ومحمود محمد وعامرالرحيباني وذلك بأسلوب الفل كونتاكت وللأوزان (63 و71 و75 و81 و86 و91) كغ.

وفاز بأسلوب اللايت كونتاكت لأوزان (57 و63 و69 و74) كغ كل من رضى تتان وعلي الحاج عيسى وعلي أحمد وطارق منصور، بينما فاز بأسلوب الكيك لايت بوزن 57 كغ رضى تتان وبوزن 63 كغ عبد الرحمن الياسين وبوزن 69 كغ حمد ناولو وبوزن 74 كغ حسن شعبان.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط محمد منار البزرة قال في تصريح لـ سانا: إن هذه البطولة تميزت بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية وسيتم بموجبها انتقاء لاعبي منتخبنا الوطني لفئة الشباب، حيث ستتم إقامة معسكر تحضيراً للمشاركة ببطولة ساخا الدولية التي ستقام بالشهر السادس، موضحا أن هناك العديد من المشاركات الخارجية التي تنتظر منتخباتنا في الأشهر القادمة، وسنعمل على إعدادها بشكل جيد لتحقيق النتائج المطلوبة.

وشارك في البطولة منتخبات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية ودرعا والحسكة وحماة وطرطوس، إضافة إلى هيئتي الشرطة والجيش.

نبيل علي

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