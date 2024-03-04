SCS-NET
الشريط الإخباري

استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

2024-03-04

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد طفل 16 عاماً، كما اعتقلت 7 فلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة طوباس ونشرت قناصتها على أسطح عدة أبنية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة شاب فيما اعتقلت 3 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبها وبلدات تقوع ودار صلاح في بيت لحم وحبلة في قلقيلية، واعتقلت 27 فلسطينياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved