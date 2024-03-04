استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد طفل 16 عاماً، كما اعتقلت 7 فلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة طوباس ونشرت قناصتها على أسطح عدة أبنية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة شاب فيما اعتقلت 3 آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبها وبلدات تقوع ودار صلاح في بيت لحم وحبلة في قلقيلية، واعتقلت 27 فلسطينياً.

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