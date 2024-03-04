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الحزب الشيوعي التشيكي المورافي: الناتو مسؤول عن الدمار في سورية

2024-03-04

براغ-سانا

حمل الحزب الشيوعي التشيكي المورافي حلف شمال الأطلسي“ناتو” مسؤولية الحرب والدمار في سورية ومعاناة شعبها.

وفي بيان له اليوم أشار الحزب إلى أن “الناتو” كان منذ تأسيسه قبل 75 عاماً عدوانياً وأداة للإمبريالية الأمريكية وللدول الحليفة، وتدخل بشكل مباشر لدعم التدخلات العسكرية في الدول الأخرى بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى .

وطالب الحزب في بيانه بانسحاب تشيكيا من عضوية الحلف، ووقف مشاركات جيشها في اعتداءاته وجرائمه التي يرتكبها في أرجاء العالم.

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