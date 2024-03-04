الخارجية الفلسطينية: المجاعة بدأت تحصد أرواح الفلسطينيين شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على انتشار المجاعة وسوء التغذية نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي وصول وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عامة وإلى شماله بشكل خاص.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن العدو الإسرائيلي يوسع حرب الإبادة لتشمل مدينة رفح جنوب القطاع وأن المجاعة بدأت بالفعل تحصد أرواح الفلسطينيين شمال القطاع المنكوب.

وأضافت الخارجية أنه بالرغم من التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات اجتياح مدينة رفح خاصة على حياة أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني موجودين فيها فقد بلغ عدد الشهداء في المدينة خلال 24 ساعة الأخيرة 26 شهيداً في إثبات على أن الاحتلال مستمر في استباحة كامل القطاع وتدميره بالكامل وفي إبادة أهله سواء بالقتل أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات.

وقالت الخارجية : إن ما تم التحذير منه في وقت سابق أصبح حقيقة واقعة إذ أعلن عن استشهاد ما لا يقل عن 15 طفلاً بسبب سوء التغذية والجوع الذي لا زال يهدد المزيد من الأطفال بالإضافة إلى تعمد قوات الاحتلال قصف شاحنات المساعدات والفلسطينيين الذين يتجمعون من أجلها والتي كان أحدثها إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية جنوب مدينة غزة .

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