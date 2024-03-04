القضية الفلسطينية حاضرة في أيام الثقافة الفلسطينية بالمركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي الروسي بدمشق وأكاديمية دار الثقافة أيام الثقافة الفلسطينية التي تتضمن مهرجاناً للشعر والقصة القصيرة بمشاركة نخبة من الشعراء والكتاب السوريين والفلسطينيين.

وشارك في المهرجان كل من الشعراء صالح هواري والدكتور نزار بريك هنيدي والدكتور جهاد بكفلوني والدكتور راتب سكر ورضوان قاسم وأحمد عموري وقاسم فرحات.

وتناولت القصائد التعريف بأهمية القضية الفلسطينية وتخليد ذكرى الشهداء وحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه واستعادة أرضه.

وقال الدكتور علي الأحمد المستشار الثقافي الروسي بدمشق في تصريح لمراسلة سانا أن يوم الثقافة الفلسطينية الذي تم افتتاحه اليوم اختص بالشعر بمشاركة نخبة من الشعراء السوريين والفلسطينيين الذين مجدوا فلسطين وبطولات شعبها.

واعتبر الأحمد أن الحديث عن القضية الفلسطينية هو الحديث عن حكاية الإنسان فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية وطنية أو قضية عدالة وإنما هي قضية أن تكون إنساناً أو لا تكون.

ويستمر المهرجان إلى يوم غدا وهو مخصص للقصة القصيرة بمشاركة القاصين والقاصات رسلان عودة ورياض طبرة ومحمد حسين وعماد نداف وناديا إبراهيم وسوسن رضوان وسوزان الصعبي.

ميس العاني

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