الهيئة العامة لغرفة زراعة دمشق وريفها تعقد اجتماعها السنوي

دمشق-سانا

عقدت الهيئة العامة لغرفة زراعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي اليوم تحت شعار (اغرسها.. فالشجرة عطاء ونماء).

وتركزت المناقشات حول تعديل رواتب العاملين في الغرفة وإعادة تقييم كامل ممتلكاتها العقارية وفق القيم الرائجة وزراعة الأشجار المثمرة في عدد من قرى منطقة الغوطة الشرقية وريف دمشق.

وطالب المجتمعون بتفعيل لجان الغرفة ومشاركتها في العمليات التجارية بما يحقق الفائدة المادية وفتح حسابات جديدة للغرفة واللجان في المصرف التجاري السوري والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الغرفة للعام 2024 في مجالات التنظيم والإدارة والمجال الزراعي والاقتصادي والعمل الداخلي والخارجي.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أشار في تصريح للصحفيين إلى أن مجلس إدارة الغرفة قدم تقريره السنوي للهيئة العامة، لافتاً إلى أن انعقاد الهيئة تزامن مع صدور توصية اللجنة الاقتصادية التي أقرت مقترحات وزارة الزراعة حول دعم العملية التصديرية بكل أشكالها وتم تصديق توصية اللجنة الاقتصادية وإقرارها من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى ضرورة تحقيق أعلى درجة من الإنتاجية والتسويق للمحاصيل الزراعية ولا سيما أننا في عام مبشر والمحاصيل الشتوية في وضع جيد ومقبول والاستعدادات للمواسم الصيفية جيدة والحكومة ووزارة الزراعة قامتا بتأمين مستلزمات الإنتاج بشكل جيد ومقبول من أسمدة وبذور ومبيدات وجميع المستلزمات الأخرى.

بدوره رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن أشار إلى أن الغرفة تعمل على إعادة زراعة المساحات المتضررة في غوطة دمشق وتنمية القطاعات الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، لافتا إلى أنه سيكون للغرفة دور في مجال التسويق الزراعي من خلال التدخل الإيجابي في الأسواق وتأمين احتياجات المستهلكين بشكل مباشر من المنتجين وبأسعار تناسب إمكانياتهم.

وأكد رئيس لجنة المشاتل في غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوا أنه يتم العمل على إيجاد الحلول لمشاتل دمشق التي يقع أغلبها ضمن أماكن استملاك أو توسع تنظيمي ضمن المراسيم الحديثة لمدينة دمشق.

وقدمت فرقة المسرح الإرشادي خلال الاجتماع عرضاً مسرحياً توعوعياً إرشادياً بعنوان (مهندس.. بضيعتنا) يوضح كيفية العناية بشجرة الزيتون وجني ثمارها ونقل الثمار وتجميعها وكيفية تخزين زيت الزيتون بطريقة سليمة تحافظ على جودته.

مهران معلا

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