عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة استهدفت فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة مروعة جنوب مدينة غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل مباشر على فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية جنوب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم.

كما قصف الاحتلال منزلا وسط مخيم جباليا شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد /7/ فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بينما استشهد /12/ آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في النصيرات وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال في وقت سابق اليوم شاحنة تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ /24/ الماضية /9/ مجازر في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها /90/ شهيداً و/177/ جريحاً ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى /30410/ شهداء و/71700/ جريح.

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