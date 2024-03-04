فرقة الآلات التقليدية بالمعهد العالي للموسيقا.. الموسيقا السورية العريقة بروح الشباب

دمشق-سانا

منذ بداية مشوارهم حمل طلبة المعهد العالي للموسيقا على عاتقهم أن تبقى الموسيقا جزءا مهما من الثقافة السورية الأصيلة، وهذا ما ظهر جلياً خلال الأمسية الموسيقية الغنائية التي أحيتها فرقة الآلات التقليدية التابعة للمعهد بقيادة عميد المعهد المايسترو عدنان فتح الله.

الأمسية التي احتضنتها خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون شكلت فرصة لاجتماع الألوان الموسيقية الشرقية والتي كانت لوحة فسيفسائية صورت جمالية ما يقدمه الإرث الفني السوري بلغة الآلات الموسيقية التقليدية رغم تفاوت واختلاف أصواتها والتي امتزجت مع الآلات الإيقاعية بوصفها أحد العناصر الموسيقية التي تمنح كل نوع موسيقي صفته المميزة.

وتنقلت الأمسية بين الأنماط الموسيقية والغنائية التي بدأتها الفرقة مع سماعي عجم عشيران لأمير البزق محمد عبد الكريم ومن ألحان الموسيقار عدنان أبو الشامات ومقطوعتي “لو علمتم يا رفاقي” والتي برع بأداء تقاسيم الناي فيها مقداد شحود وأدى معها نور الدين زيتون موالاً طربياً، كما قدمت مقطوعة غنائية حملت عنوان “فاتني بالهجر مغرم” أضفت عليها تقاسيم عازف العود أسامة أبو سعدي وصوت مجدي أبو عصفور بريقاً لافتاً.

وبالعودة إلى زمن عمالقة الفن الطربي العريق استحضرت الفرقة “توتة” لملك العود العربي فريد الأطرش كذلك لم تغب الموشحات عن الأمسية فأطرب الجمهور بموشح “قف يا هوى” لفؤاد عبد المجيد، أما من ألوان التأليف الآلي في الموسيقا العربية فقدمت لونغا نهوند من تأليف جميل بيك الطنبوري.

وتوجت الأمسية كذلك بمقطوعات موسيقية حملت توقيع المايسترو فتح الله في التأليف والتوزيع بعناوين “مزهرية، تأمل، لحن ورقصة” حملت بين طياتها الطابع الشرقي بنمط ولون جديدين تضمنت لغة حوارية بين الآلات الوترية والنفخية التقليدية.

واختتمت الأمسية “بتراثيات سورية” من الفلكلور القديم.

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