الزراعة: تمديد مدة بيع الأسمدة الآزوتية للقمح والبطاطا والأشجار المثمرة

دمشق-سانا

مددت وزارة الزراعة بيع الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح حتى نهاية شهر آذار وللبطاطا والأشجار المثمرة حتى نهاية شهر نيسان.

وبين مدير الأراضي والمياه في الوزارة جلال غزالة في تصريح لمراسل سانا أن قرار التمديد جاء بناءً على الرصيد المتبقي لدى المصرف الزراعي التعاوني وعلى البرنامج الزمني المحدد بجدول احتياج المصرف، لافتاً إلى أن الوزارة أمنت هذا الموسم كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة الآزوتية بما يقارب 85 ألف طن منها 50 ألف طن استيراداً من خلال عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة، ونحو 35 ألف طن من إنتاج معمل الأسمدة بحمص.

وأشار غزالة إلى أن الوزارة بدأت بتوزيع الدفعة الثانية لمحصول القمح في بداية شهر شباط الماضي مع زيادة 10 بالمئة عن الاحتياج وذلك بعد الانتهاء من توزيع كامل الاحتياج للدفعة الأولى، كما سمحت بتوزيع الأسمدة الآزوتية للمساحات المزروعة فعلاً بمحصول البطاطا، وأيضاً المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة “الحمضيات والزيتون والتفاح” وفق المعادلة السمادية وبناء على الكشف الحسي الصادر عن الوحدة الإرشادية المعنية، كما فتحت بيع سماد السوبر فوسفات لكافة النشاطات الزراعية وفق الأسعار المحددة.

وأكد غزالة أن تمديد فترة التوزيع تهدف لحصول كافة الفلاحين والمزارعين على مستحقاتهم من السماد وإضافة الأسمدة في مواعيدها المحددة، وذلك بعد التنسيق مع المصرف الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات لحصر الكميات الموزعة والمتبقي في المستودعات.

يشار إلى أن عمليات بيع الأسمدة الآزوتية للزراعات الشتوية كانت تنتهي في نهاية شهر شباط من كل عام وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي.

غصوب عبود

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