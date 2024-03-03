بمناسبة اليوم العالمي للسمع… ورشة عمل تدريبية في منظمة آمال

دمشق-سانا

تحت عنوان (نقص السمع في مرحلة رياض الأطفال)، أقامت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال” ورشة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للسمع، وذلك في مقر المنظمة بدمشق.

وتوجهت الورشة التدريبية إلى 100 مربية من اختصاص رياض الأطفال التابعات لوزارة التربية في مدينة دمشق.

وتهدف الورشة التدريبية لتمكين المربيات من رصد مؤشرات نقص السمع لدى الأطفال من 3 إلى 6 سنوات، إضافة إلى التوعية حول كيفية التعامل مع أطفال نقص السمع في رياض الأطفال.

وتزامناً مع اليوم العالمي للسمع، وانطلاقاً من عضوية آمال في منتدى السمع العالمي تطلق المنظمة حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحيح المعتقدات الخاطئة عن نقص السمع تحت عنوان “لا تنطر تشوف مشكلة لتطلب فحص السمع، فحص السمع إجراء صحي روتيني منذ الولادة ولكل الأعمار”.

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