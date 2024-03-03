طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة في معظم المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، فيما يكون سديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 18 / 7 المنطقة الجنوبية 17 / 6 المرتفعات الجبلية 11/ 2 المنطقة الوسطى 17 / 6 المنطقة الساحلية 19 / 12 المنطقة الشمالية 17 / 5 منطقة الجزيرة 17 / 4 المنطقة الشرقية 20 / 7 منطقة البادية 19 / 5

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency