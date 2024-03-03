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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وزخات مطرية متوقعة في معظم المناطق

2024-03-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يستمر الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، فيما يكون سديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق18 / 7
المنطقة الجنوبية17 / 6
المرتفعات الجبلية11/ 2
المنطقة الوسطى17 / 6
المنطقة الساحلية19 / 12
المنطقة الشمالية17 / 5
منطقة الجزيرة17 / 4
المنطقة الشرقية20 / 7
منطقة البادية19 / 5

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