بدء امتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث بحمص

حمص-سانا

بدأت في جامعة البعث اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح، التي تقدم لها حوالي 40 ألف طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور عبد الباسط الخطي رئيس جامعة البعث خلال اطلاعه على سير العملية الامتحانية أنه تم التنسيق والتحضير مع مختلف الكليات المعنية لتوفير القاعات والمدرجات الامتحانية والمستلزمات والتجهيزات المطلوبة، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية وكل ما يحتاجه الطلبة لأداء امتحاناتهم وسط أجواء مريحة لهم.

وشدد الخطيب على المراقبين والطلاب للالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بالشكل الأمثل، متمنياً كل التوفيق والنجاح لطلاب الجامعة.

يذكر أن برامج التعليم المفتوح تتضمن الترجمة ‏الإنكليزية ورياض الأطفال والتسويق والتجارة الإلكترونية وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة ‏والدراسات القانونية والإرشاد السياحي ودبلوم التأهيل التربوي.

شارك في الجولة الدكتور فائق شدود أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي.

مثال جمول

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