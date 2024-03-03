بمشاركة مشاريع لـ 70 طالباً وطالبةً… افتتاح الدورة السابعة للمعرض العلمي السنوي بحلب

حلب-سانا

افتتح في مدينة حلب اليوم المعرض العلمي السنوي بدورته السابعة، الذي يشارك فيه 70 طالباً وطالبةً بـ 33 مشروعاً علمياً.

المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام يقدم نتاج طلاب مدارس طائفة الأرمن البروتستانت، من مشروعات طلابية في مجالات العلوم العامة والذكاء الاصطناعي والروبوت والبرمجة والمحاكاة وفق منهجية “ستيم” العالمية، وهي نظام تعليمي يدمج بين مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات ويمزجها في المناهج الدراسية الأساسية.

ولفت مدير تربية حلب، المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية المشروعات المشاركة في المعرض، للاستفادة من نماذجها التطبيقية في مجالات حياتية عديدة، كالصناعة والإنتاج بعد تطويرها ودعمها.

وبين رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية، القس الدكتور هاروتيون سليميان أن المشروعات العلمية تعكس اهتمامات الطلبة، وتزرع اللبنة الأولى في اختيار تخصصهم الجامعي، لافتاً إلى أن المعرض يدفع الطلاب إلى الاستفادة من التقانة والإنترنت والبرامج الإلكترونية وجعلها وسائل فعالة في تطوير مهاراتهم، بهدف تشجيعهم على تنفيذ مشروعات تحملهم مسؤولية المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وتحدثت طامار سوغويان إحدى المشرفات على المعرض عن دور المعرض في خلق بيئة تفاعلية لدى الطلاب لتبادل الخبرات فيما بينهم، وتعزيز المنهاج الدراسي بالحداثة والتقانة والتطبيق العملي.

وقدم الطالب أواديس جيل أبوشيان من الصف الثامن مشروع روبوت المنظف الذكي، مزج خلاله بين البرمجة الذاتية والمحاكاة ليسهل على مستخدمه القيام بالتنظيف توفيراً للوقت والجهد.

كما صورت الطالبة لامار حوري من الصف السابع آلية الكشف عن الحليب المغشوش، من خلال اكتشاف كمية النشاء الداخلة في إنتاج الحليب الصناعي باستخدام تفاعل كيميائي بسيط مع مادة اليود.

وتحدثت الطالبة ليلان حسو من الصف السادس عن مشروعها، وهو روبوت رسام آلي يعمل بالميكانيك والمحركات التي تنظم عمل القلم والورق لإنتاج الرسوم والزخارف دون الحاجة إلى التدخل البشري.

أوهانيس شهريان

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