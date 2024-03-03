معرض مشترك للفن التشكيلي والخط العربي في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة معرضاً مشتركاً للفن التشكيلي والخط العربي، شارك فيه عدد من مبدعي المحافظة، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الأدبي الذي تقيمه مديرية الثقافة احتفاءً بيومي اللغة العربية واللغة الأم.

المعرض الذي أقيم في صالة المعارض بالمركز الثقافي تضمن عدة لوحات للفن التشكيلي، عالجت العديد من المواضيع الفنية كالطبيعية والتراث والبورتريه والمزج الفني، كما تم عرض العديد من لوحات الخط العربي بمدارسه وأنواعه المختلفة التي أظهرت جمالية هذا الفن وروعة رسم وتخطيط الحرف العربي.

وبين مدير الثقافة عبد الرحمن السيد في تصريح لمراسل سانا أن المعرض المشترك يقام بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين، ويضم نحو 20 لوحة منوعة في الفن التشكيلي والخط العربي، مشيراً إلى أن المعرض يقام في إطار فعاليات الاحتفاء بيومي اللغة العربية واللغة الأم، مع حرص المديرية على دعوة مختلف مبدعي الفن التشكيلي وفن الخط العربي الذين يمثلون مختلف المدارس الفنية، لعرض إبداعهم الفني على الجمهور.

الفنان التشكيلي عيسى النهار أكد أهمية المعرض الذي زاوج بين نوعين، الفن التشكيلي والخط العربي، حيث سلط الفنانون عبر لوحاتهم الضوء على جمالية الخط العربي بمختلف أنواعه، كما قام بعض الفنانين بدمج هذين الفنين لتشكيل لوحة جديدة تمازج ما بين التشكيل ورسم الحرف العربي، مؤكداً أهمية الاعتناء وزيادة الاهتمام بفن الخط العربي في ظل عصر التكنولوجيا الحديثة وانتشار أدواتها التي أبعدتنا عن الكتابة اليدوية والتعامل مع روح الحرف العربي وجمال رسمه.

الفنان والخطاط مروان علوش الذي شارك بلوحة جمعت بين الزخرفة النافرة والخط العربي أشار الى أن المعرض شارك فيه العديد من الفنانين ذوي البصمة على الساحة الفنية في المحافظة، حيث استطاعوا عبر اللوحات التي رسمت بأنواع عدة من الخطوط، كخط الرقعة والنسخ والفارسي وغيرها إيصال رسالة بضرورة الاهتمام بالخط العربي وجماليته وتشجيع الشباب والناشئة على تعلمه وإجادته.

نزار حسن

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