وزير خارجية سلوفاكيا يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجدداً تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن بلانار تطرق خلال لقائه اليوم نظيره الفلسطيني رياض المالكي إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في شارع الرشيد بمدينة غزة الخميس الماضي، وراح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، حيث شدد على أهمية حماية المدنيين عن طريق وقف إطلاق النار بشكل أساسي.

وأعرب وزير خارجية سلوفاكيا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة لتقليل حجم الكارثة الإنسانية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع دولة فلسطين.

من جهته شدد المالكي على وجوب قيام جميع الدول بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، ومنعه من ارتكاب المزيد من المجازر، مشيراً إلى أن الاحتلال يستخدم التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء سلاحاً ضاغطاً على الفلسطينيين في القطاع في محاولة لتجريدهم من إنسانيتهم.

وأوضح المالكي أنه لم تصل أي مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع منذ ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمع الفلسطينيون في شارع الرشيد بمدينة غزة من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة بحقهم.

وأكد المالكي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى جميع مناطق القطاع.

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