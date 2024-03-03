SCS-NET

زراعة 2379 هكتاراً بمحصول حبة البركة بمنطقة الغاب في حماة

2024-03-03

حماة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول حبة البركة في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خلال الموسم الزراعي الحالي 2379 هكتاراً.

وذكر مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 2048 هكتاراً بحبة البركة في الأراضي المروية و331 هكتاراً في الأراضي البعلية بنسبة وصلت إلى 400 بالمئة من الخطة المقررة والبالغة 595 هكتاراً.

وأشار زروف إلى أن سبب زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول هو الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال فصل الشتاء، وانخفاض مستلزمات إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى، إضافة إلى ريعها المادي الجيد ووجود تصريف لها سواء في السوق المحلية أو لجهة تصديرها إلى الخارج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

دراسة أسترالية: حبة البركة تخفف أعراض كورونا الشديدة

كانبرا-سانا كشفت دراسة أسترالية فعالية نبات حبة البركة في تخفيف حدة أعراض فيروس كورونا الشديدة. …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved