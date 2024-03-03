زراعة 2379 هكتاراً بمحصول حبة البركة بمنطقة الغاب في حماة

حماة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول حبة البركة في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خلال الموسم الزراعي الحالي 2379 هكتاراً.

وذكر مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 2048 هكتاراً بحبة البركة في الأراضي المروية و331 هكتاراً في الأراضي البعلية بنسبة وصلت إلى 400 بالمئة من الخطة المقررة والبالغة 595 هكتاراً.

وأشار زروف إلى أن سبب زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول هو الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال فصل الشتاء، وانخفاض مستلزمات إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى، إضافة إلى ريعها المادي الجيد ووجود تصريف لها سواء في السوق المحلية أو لجهة تصديرها إلى الخارج.

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